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В России отзовут более сотни автомоделей Lexus
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В России отзовут более сотни автомоделей Lexus 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Про отзывную кампанию в адрес автомоделей Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F, сообщили представители автокомпании «Тойота Мотор» 04.04.2018 года.
Как говорится в сообщении, возможной причиной оглашенного мероприятия стала некорректная работа силового агрегата перечисленных автомоделей, которая в свою очередь может повлечь по цепочке выход из строя топливного насоса. Далее — утечка топлива и на выбор: пожар или взрыв.
Чтобы не допустить подобных ситуаций, автокомпания оглашает отзывную кампанию, в рамках которой планирует провести бесплатные ремонтные работы.
О необходимости прибыть в фирменный автосалон компании автовладельцев уведомят всеми доступными способами.
Под незамедлительный осмотр подлежат выше названные автомодели, которые были выпущены 01.2016-03.2017 годах.
Конкретные объемы работ пока не разглашаются. Логично предположить, что в сложившейся ситуации проще будет заменить двигатель полностью, нежели проводить восстановительные работы.
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