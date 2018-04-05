В России отзовут более сотни автомоделей Lexus

Как говорится в сообщении, возможной причиной оглашенного мероприятия стала некорректная работа силового агрегата перечисленных автомоделей, которая в свою очередь может повлечь по цепочке выход из строя топливного насоса. Далее — утечка топлива и на выбор: пожар или взрыв.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, автокомпания оглашает отзывную кампанию, в рамках которой планирует провести бесплатные ремонтные работы.

О необходимости прибыть в фирменный автосалон компании автовладельцев уведомят всеми доступными способами.

Под незамедлительный осмотр подлежат выше названные автомодели, которые были выпущены 01.2016-03.2017 годах.

Конкретные объемы работ пока не разглашаются. Логично предположить, что в сложившейся ситуации проще будет заменить двигатель полностью, нежели проводить восстановительные работы.