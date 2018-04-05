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«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
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«Абсурдно оригинальный» 40-летний «Крузак» выставили на продажу 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
На сайте аукционного дома BaT Auctions появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40 образца 1978 года. По словам продавца, автомобиль с пробегом 5265 миль (8473 километра) находится в «абсурдно оригинальном состоянии» для своего возраста. Цена на момент подготовки новости составляет 100 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).
В описании к лоту указано, что изначально внедорожник был продан в штате Вайоминг. Первый владелец — продавец ковров — использовал машину только одно лето, после чего запер ее в деревянном ящике, который подвесил на стене склада. После его кончины в 2000 году машину выкупил Джонатан Уорд, основатель фирм TLC4x4 и ICON, которые занимаеются реставрацией и модификацией классических внедорожников.
Toyota FJ40 прошла полное техническое обслуживание. Дополнительно на нее установили кондиционер и новые уплотнители для жесткой крыши. На внедорожнике сохранилась оригинальная зеленая краска без каких-либо следов ржавчины, эмблемы, элементы отделки кузова.
Оригинальные 15-дюймовые диски с заводским хромированным покрытием обуты в новые внедорожные покрышки BF Goodrich All Terrain T/A KO, заменен аккумулятор и топливный фильтр.
Под капотом Toyota FJ40 установлена 4,2-литровая рядная «шестерка», отдача который составляет 135 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с четырехступенчатой «механикой».
Ранее на сайте BaT Auctions продали 24-летнюю Toyota Supra с пробегом 9 062 километра. Машину купили за 80 500 долларов (4,65 миллиона рублей).
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