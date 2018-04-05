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В Москве появился новый вид автомошенничества
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В Москве появился новый вид автомошенничества 

Авторамблер 42 минуты назад
Фото: Авторамблер
Злоумышленники угрожают водителям подбросить в машину наркотики.
Новая схема по вымоганию денег основана на запугивании — негодяи подкладывают в машину пакетик с солью и записку с требованием перечислить деньги на счет, иначе они подложат в машину настоящие наркотики. Схема уже была «опробована», сообщает "Правда". О подобном случае, произошедшем 2 апреля, изданию рассказал 40-летний владелец Chevrolet Lacetti. Он оставил автомобиль на стоянке и, вернувшись из магазина, увидел послание с обещанием подбросить "настоящий фен/кокс/гашиш и т.д. / или грязный ствол в багажнике".
Мужчина обратился в полицию. Стражи правопорядка полагают, что подобные случаи будут происходить и впредь. В группе риска посетители торговых центров, оставляющие машины вне обзора камер.
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