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Озвучены американские цены Volkswagen Jetta
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Озвучены американские цены нового Volkswagen Jetta 

LiveCars.Ru 14 минут назад
Фото: Volkswagen
Американское подразделение немецкой компании Volkswagen озвучило цены и комплектации компактного седана Jetta нового поколения. В США автомобиль будет доступен в комплектациях S, SE, R-Line, SEL и SEL Premium, по минимальной цене от $18 545 (порядка 1 067 000 рублей), не включая налог за доставку в размере $850.
Как отмечают наши американские коллеги, седан Volkswagen Jetta 2019 модельного года оказался на 100 долларов дешевле предшественника в базовой комплектации. В салонах официальных дилеров новинка появится во второй половине текущего года.
Вне зависимости от версии, компактный седан VW Jetta нового поколения оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI. Мощность — 147 лошадиных сил. Крутящий момент — 249 Нм. Трансмиссия — 6МКП или 8АКП. Согласно данным производителя, на машину распространяется шестилетняя гарантия или 72 000 миль пробега.
В самом доступном исполнении новый компактный седан Volkswagen Jetta предлагается с 6-ступенчатой «механикой», 16-дюймовыми колёсными дисками Rama, светодиодными фарами и светодиодными задними габаритными огнями, хромированной отделкой, многофункциональным рулевым колесом, камерой заднего вида, автоматическими фарами, электрическим стояночным тормозом, информационно-развлекательной системой с 6,5-дюймовым монитором.
В свою очередь, для автомобиля в более богатых и дорогих версий предусмотрены такие «прелести», как панорамный люк, 2-зонный климат-контроль, кожаная отделка интерьера, обогрев кресел, 17-дюймовые колёса, 400-ваттная система BeatsAudio, цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым монитором и многое другое.
Самой дорогой версией седана Volkswagen Jetta нового поколения в США является комплектация SEL Premium. Стоимость такой машины — не менее $26 945. Помимо всего прочего, для автомобиля доступны опциональные пакеты Driver Assistance Package ($450) и Cold Weather Package ($495).
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