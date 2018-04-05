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На машины россиян повесят алкозамки
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Водителей обяжут обзавестись алкозамками 

Рамблер 1 час назад
Фото: Газета.ru
ГИБДД может обязать водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, оборудовать свои автомобили алкозамками. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на находящуюся в разработке долгосрочную стратегию по обеспечению безопасности движения.
Алкозамок представляет собой гибрид алкотестера и иммобилайзера. Чтобы разблокировать такой замок, водителю нужно в него дунуть.
Как сообщает издание, алкозамки производятся в США, Швеции, Германии и Армении, стоят от 40 до 120 тысяч рублей, еще в 5-10 тысяч может обойтись их установка.
Практика оборудования такими устройствами автомобилей, водители которых попались на нетрезвом вождении, используется в США, Германии и Швеции. Кроме того, шведы оборудуют ими такси и коммерческие грузовики Volvo.
Российские эксперты автомобильного рынка считают, что установить алкозамки на автомобили нарушителей будет не так просто, поскольку современные машины напичканы электроникой. Придется договариваться с автопроизводителями, чтобы не потерять гарантию.
Согласно планам ГИБДД, начать устанавливать алкозамки предполагается не раньше четвертого квартала 2019 года.
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