Обновлённый SKODA RAPID и новая система управления светом

В 2017 году компания ŠKODA представила обновлённый RAPID. Модель претерпела различные изменения, которые коснулись как дизайна, так и технического оснащения. Например, салон остался очень просторным и по праву считается лучшим с точки зрения вместительности. Также ŠKODA RAPID стал доступен целый ряд новых технических решений, в числе которых и новая оптика.

Для комплектации Ambition и выше в качестве дополнительной опции доступны энергоэффективные биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Блоки светодиодов также выполняют функции указателей поворота. Дополняет оснащение система управления светом, которая задействует дневные ходовые огни уже при включении зажигания.

Во время движения датчик непрерывно оценивает уровень освещенности и в случае необходимости автоматически включает и выключает фары — незаменимая функция при движении в лесных массивах или тоннелях, а также в темное время суток. При использовании стеклоочистителей автоматически включается освещение. Функции Coming Home и Leaving Home в течение заданного промежутка времени подсвечивают пространство вокруг автомобиля, обеспечивая пассажирам безопасность посадки и высадки.

Всем известно, что ездить в ночное время суток всегда гораздо сложнее, чем днём, особенно за городом, где практически нет освещения. Чтобы поездка стала комфортнее и ничто не отвлекало вас от дороги, обновленный ŠKODA RAPID оснастили системой автоматического управления дальним светом. Она обеспечивает оптимальное освещение дороги в любое время. В тёмное время суток при скорости движения автомобиля выше 60 км/ч датчик распознает движущиеся впереди (на расстоянии до 400 м) и навстречу (на расстоянии до 1000 м) транспортные средства и при необходимости переключает дальний свет на ближний.

В качестве дополнительной опции ŠKODA RAPID может оснащаться передними противотуманными фарами с функцией освещения поворотов (для комплектаций Ambition и Style).

ŠKODA RAPID заботится о водителе и пассажирах днём и ночью. Проверьте сами! Приезжайте в дилерские центры ŠKODA Юг-Авто Центр на тест-драйв.