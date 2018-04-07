Озвучены цены нового Volkswagen Touareg

На словацком сайте немецкого автогиганта Volkswagen начал работать конфигуратор флагманского внедорожника Touareg нового поколения. Минимальная цена автомобиля в базовом исполнении составляет 61 200 евро, что по текущему обменному курсу валют эквивалентно 4 330 000 рублей.

Помимо этого, внедорожник предлагается в версиях Elegance — от 65 540 евро (порядка 4 638 000 рублей) и R-Line — от 69 430 евро (около 4 913 000 рублей). Вне зависимости от комплектации, для нового Volkswagen Touareg в Словакии предусмотрен один мотор. Это: 3,0-литровый дизель V6 TDI (286 л.с.), который сочетается с трансмиссией 8АКП и системой полного привода.

Напомним, что серийное производство флагманского внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения налажено на мощностях словацкого завода немецкого бренда. Согласно официальным данным, в арсенале самого доступного автомобиля значится 2-зонный климат-контроль, обогрев передних кресел, несколько подушек безопасности, 18-дюймовые «катки» и многое другое.

В базовой версии внедорожник Volkswagen Touareg получает аналоговую приборную панель с 7-дюймовым цветным дисплеем, информационно-развлекательную систему Discover Pro с 9,2-дюймовым сенсорным монитором, адаптивный круиз-контроль, несколько систем безопасности и помощи водителю.

Бесплатный цвет — белый. За другие оттенки клиенту необходимо доплатить от 340 до 2 160 евро. Аналогичная ситуация с колёсными дисками — за все кроме базовых потребуется доплатить от 240 до 2 110 евро. Также в качестве опции предлагается пакет для бездорожья Off-Road (610 евро).

Предполагается, что в дальнейшем немецкая компания предложит местным клиентам более доступные версии внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения. Напомним, что в России новый Volkswagen Touareg должен появиться летом 2018 года. Цены и комплектации автомобиля пока неизвестны.