Названы сроки роста цен на бензин

Голомолзин напомнил, что акцизы на бензин пятого класса с 1 января выросли на 10,7 процента, составив 11,2 тысячи рублей за тонну. По его словам, с 1 июля акцизы вырастут до 11,8 тысячи рублей.

Замглавы ФАС пояснил, что в пересчете на литр рост составляет 50 копеек с января, и в июле он будет таким же.

Голомолзин отметил, что сейчас на оптовом рынке бензина «аномалий нет», но фиксируется «некоторое повышение спроса». Поэтому в ФАС ожидают «некоторый рост цен, в том числе в розничном сегменте». Замглавы службы отметил, что это нормальная для весны ситуация, так как на дорогах появляется больше автомобилистов.

В феврале этого года президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым возможность снижения цен на бензин в России. Глава государства отмечал, что в некоторых регионах страны рост цен на бензин связан с неразвитой инфраструктурой и сложностью доставки.