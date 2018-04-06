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Названы сроки роста цен на бензин
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Названы сроки роста цен на бензин 

Рамблер 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что цены на бензин в России вырастут в июле 2018 года. Об этом пишет «Российская газета».
Голомолзин напомнил, что акцизы на бензин пятого класса с 1 января выросли на 10,7 процента, составив 11,2 тысячи рублей за тонну. По его словам, с 1 июля акцизы вырастут до 11,8 тысячи рублей.
Замглавы ФАС пояснил, что в пересчете на литр рост составляет 50 копеек с января, и в июле он будет таким же.
Голомолзин отметил, что сейчас на оптовом рынке бензина «аномалий нет», но фиксируется «некоторое повышение спроса». Поэтому в ФАС ожидают «некоторый рост цен, в том числе в розничном сегменте». Замглавы службы отметил, что это нормальная для весны ситуация, так как на дорогах появляется больше автомобилистов.
В феврале этого года президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым возможность снижения цен на бензин в России. Глава государства отмечал, что в некоторых регионах страны рост цен на бензин связан с неразвитой инфраструктурой и сложностью доставки.
Росстат сообщал, что цены на бензин в 2017 году выросли на 7,3 процента.
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