Ещё
Когда запустят завод Mercedes-Benz в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, когда запустят завод Mercedes-Benz в России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Daimler
В Подмосковье активно ведутся работы по возведению первой производственной площадки Mercedes-Benz на территории нашей страны. С российского конвейера будут сходить премиальные внедорожники и седан.
Концерн Daimler AG откроет в России завод по производству легковых автомобилей, который будет выпускать "Мерседесы" методом полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Первые экземпляры отечественной сборки сойдут с конвейера уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.
"Все знают такое предприятие компании Daimler как завод по производству автомобилей Mercedes Benz. В настоящий момент данный проект в активной стадии реализации. В Солнечногорском районе завод строится, общестроительные работы по корпусам уже завершены, идет стадия внутренней отделки, летом будет завоз оборудования. Ожидается, что к концу первого квартала следующего года промышленная продукция уже сойдет с конвейера", — поясняет Хромов.
Новый производственный комплекс расположен в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района Московской области и занимает территорию в 85 гектаров. Немецкий производитель решил локализовать в РФ наиболее востребованные модели на нашем рынке — с конвейера российского завода "Даймлер" будут сходить седан Mercedes-Benz E-Класса, а также премиум-кроссоверы GLC, GLE и GLS.
Отметим, что помимо "Мерседеса" собственный завод в России собирается возвести и компания BMW. Автомобили этой марки сейчас собирает "мультибрендовое" сборочное предприятие "Автотор". Уже известно, что новая производственная площадка BMW будет расположена в Калининградской области, а первые автомобили сойдут с ее конвейера примерно через 2-2,5 года.
Вести.Ru: последние новости
В России отзывают на ремонт более 86 тысяч Mitsubishi Outlander Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля Мару Багдасарян снова поймали за рулем
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве2
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Chevrolet обновила Cruze и Spark
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение