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Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
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Mercedes-Benz показал лучшие трюки со своими автомобилями 

ТК «Звезда» 6 апреля 2018
Лучшим стало видео с непрерывным дрифтом на льду протяженностью свыше трех километров.
Компания Mercedes-Benz опубликовала видеоподборку с лучшими трюками. Ролик был выложен на официальном YouTube-канале.
На пятом месте специалисты компании поместил ролик, в котором показано соревнование между автомобилем и паркурщиком. После него показан рекорд, когда три команды по шесть человек в каждой проехали без перерыва на седане E-Class свыше 160 тысяч километров. На третьем месте разместился трюк, в котором принял участие знаменитый голливудский каскадер Дэмиен Уолтерс.
Вторая строчка в рейтинге досталась видеоролику, на котором запечатлено, как пилот Формулы-1 Дэвид Култхард использует родстер Mercedes-AMG SLS для того, чтобы поймать мячик после удара гольфиста Джейка Шепарда.
Лучшим стало видео с непрерывным дрифтом на льду протяженностью свыше трех километров, который был выполнен создателем YouTube-канала Supercars of London Полом Уоллесом.
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