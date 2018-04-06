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«АвтоВАЗ» добавил внедорожнику LADA 4х4 камуфляжную окраску
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«АвтоВАЗ» добавил внедорожнику LADA 4х4 камуфляжную окраску 

LiveCars.Ru 18 часов назад
Фото: «АвтоВАЗ»
Российская компания «АвтоВАЗ» официально сообщает о том, что для культового внедорожника LADA 4х4 стала доступна камуфляжная окраска кузова. Стоимость новой опции — 29 000 рублей.
Как отмечают в пресс-центре российского автогиганта, «новая окраска кузова выгодно подчеркивает классический дизайн модели LADA 4х4 и ее высокий внедорожный потенциал, а также обеспечивает "боевой, брутальный облик".
Также в компании напоминают, что ранее камуфляжная окраска кузова была доступна для лимитированной партии внедорожника LADA 4х4. Теперь же уникальный колер стал доступен для 3-дверного внедорожника в комплектации Luxe. Минимальная цена такой модели — от 534 900 рублей.
В пресс-центре российского автогиганта отмечают:
"Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков, гармонично сочетающееся с окраской кузова".
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