«АвтоВАЗ» добавил внедорожнику LADA 4х4 камуфляжную окраску

Российская компания «АвтоВАЗ» официально сообщает о том, что для культового внедорожника LADA 4х4 стала доступна камуфляжная окраска кузова. Стоимость новой опции — 29 000 рублей.

Как отмечают в пресс-центре российского автогиганта, «новая окраска кузова выгодно подчеркивает классический дизайн модели LADA 4х4 и ее высокий внедорожный потенциал, а также обеспечивает "боевой, брутальный облик".

Также в компании напоминают, что ранее камуфляжная окраска кузова была доступна для лимитированной партии внедорожника LADA 4х4. Теперь же уникальный колер стал доступен для 3-дверного внедорожника в комплектации Luxe. Минимальная цена такой модели — от 534 900 рублей.

В пресс-центре российского автогиганта отмечают:

"Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков, гармонично сочетающееся с окраской кузова".