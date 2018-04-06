Почему в России нет электромобилей

Портал Autonews рассказал, почему электромобили не становятся популярнее в России.

Так, широкому распространению электромобилей мешает отсутствие государственной системы льгот и субсидий. По словам автора статьи, именно она сделала Китай самым большим и быстрорастущим рынком данных машин и позволила им обогнать по продажам бензиновые авто в Норвегии.

В 2014 году в России снижали таможенные пошлины, однако время для этого оказалось неудачным — начался кризис и спрос на электромобили упал. Кроме того, ранее Госдума не поддержала инициативу правительства об отмене транспортного налога на них.

Все это, а также необходимость установки системы «Эра-ГЛОНАСС», значительно увеличивает цены таких авто.

Также развитию российского рынка электрокаров мешает малое количество зарядных станций — всего 300 штук на всю страну.

Единственным же настоящим преимуществом для владельцев электрических машин в России является бесплатная парковка.

«Но об этом, похоже, мало кто знает», — отметил автор, напомнив о случаях, когда владельцев электрокаров штрафовали за парковку.