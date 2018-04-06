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Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс
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Поправки в УК затронут водителей 

CarClub 1 час назад
Фото: ugpressa.ru
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми вводится новая мера пресечения — запрет определенных действий. Об этом информирует РАПСИ.
Внесенные в документ изменения затрагивают и водителей. Так, суд может запретить подозреваемому или обвиняемому управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В этом случае также изымается водительское удостоверение.
Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам либо отдельным из них.
В случае нарушения установленных запретов суд может изменить меру пресечения на более строгую.
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