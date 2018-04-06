В РФ продают cпецсерию Tiggo 3

Chery начала продажи в РФ cпецсерии кроссовера Tiggo 3

Китайская автомобильная компания Chery начинает продажи в России специальной серии своего компактного кроссовера Tiggo 3. Новинка получила к своему традиционному названию приставку Limited, говорящую о том, что автомобиль выпущен ограниченным тиражом в 100 единиц.

От обычного Tiggo 3 модификация Limited отличается контрактной 2-цветной окраской кузова, где основным цветом выступает белый, а в черном цвете выполнена крыша, зеркала заднего вида и бампер.

Лимитированная серия «Тигго 3» доступна в России исключительно в комплектации Luxury. В список оснащения этой версии входят: хромированные литые диски, передняя линзованная оптика, противотуманки с функцией подсветки поворотов, задние сонары, круиз-контроль и многое другое.