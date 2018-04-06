В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину

В Гидрометцентре рассказали, когда надо менять зимнюю резину

Прогноз погоды благоприятный, но со сменой резины на летнюю стоит подождать хотя бы до середины апреля.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что владельцам автомобилей не стоит торопиться и менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, зимние шины стоит оставить хотя бы до середины апреля, если речь идет о Москве и столичном регионе. Дело в том, что ночная температура может опуститься ниже нуля, и вероятность выпадения снега исключать тоже не стоит.

«С моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно. Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует», — отметил глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что прогноз на ближайшие десять дней, скорее, благоприятный — погода обещает быть теплой, резких перепадов температуры не намечается. Однако апрель непредсказуемый месяц, и не стоит менять зимнюю резину, когда на обочинах все еще лежит снег.