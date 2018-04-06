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В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину
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В Гидрометцентре рассказали, когда надо менять зимнюю резину 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: Pixabay
Прогноз погоды благоприятный, но со сменой резины на летнюю стоит подождать хотя бы до середины апреля.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что владельцам автомобилей не стоит торопиться и менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, зимние шины стоит оставить хотя бы до середины апреля, если речь идет о Москве и столичном регионе. Дело в том, что ночная температура может опуститься ниже нуля, и вероятность выпадения снега исключать тоже не стоит.
«С моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно. Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует», — отметил глава Гидрометцентра.
Вильфанд добавил, что прогноз на ближайшие десять дней, скорее, благоприятный — погода обещает быть теплой, резких перепадов температуры не намечается. Однако апрель непредсказуемый месяц, и не стоит менять зимнюю резину, когда на обочинах все еще лежит снег.
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