Российскую систему «Платон» могут внедрить в Индии

Россия и Индия могут достигнуть договоренности о внедрении системы «Платон» на индийских дорогах в 2018 году, сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих

По его словам, относительно «Платона» ведутся переговоры с рядом стран Азии. «Коллеги изучают наш опыт… Наиболее далеко мы продвинулись во взаимодействии с Индией», — передает «Интерфакс» . При этом чиновник не назвал конкретные страны, с которыми ведутся переговоры о введении «Платона».

По словам первого замглавы Минтранса, Россия готова обсуждать с Индией и другими государствами создание индивидуальных решений под запросы этих стран.