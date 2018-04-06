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«Платон» могут внедрить в Индии
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Российскую систему «Платон» могут внедрить в Индии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Индия могут достигнуть договоренности о внедрении системы «Платон» на индийских дорогах в 2018 году, сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
По его словам, относительно «Платона» ведутся переговоры с рядом стран Азии. «Коллеги изучают наш опыт… Наиболее далеко мы продвинулись во взаимодействии с Индией», — передает «Интерфакс». При этом чиновник не назвал конкретные страны, с которыми ведутся переговоры о введении «Платона».
По словам первого замглавы Минтранса, Россия готова обсуждать с Индией и другими государствами создание индивидуальных решений под запросы этих стран.
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