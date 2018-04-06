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Aston Martin Varekai будет работать только на бензине
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Внедорожник Aston Martin Varekai будет работать только на бензине 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Aston Martin Varekai, появления которого все ждут в следующем году, станут оснащать лишь бензиновым силовым агрегатом.
Aston Martin отступает от планов предложить свой долгожданный внедорожник с электрической силовой установкой или же в гибридном исполнении. По имеющимся данным, дизельной версии тоже не будет. Это, скорее всего, означает, что предложат выбрать один из двух бензиновых моторов. Первый — V12 собственной разработки, второй — битурбо «восьмёрка» от Mercedes-Benz. Отметим, что соответствующая информация оказалась получена Automotive News Europe в ходе беседы с боссом Aston Martin Энди Палмером.
Ранее сообщалось, что внедорожник может быть доступен с любыми пятью вариантами двигателей. Тем не менее, под маркой Lagonda всё же есть вероятность увидеть электрический внедорожник.
Важно, что этот кроссовер, под названием Varekai, будет основан на совершенно новой платформе. Британцы попытаются привлечь больше женщин-покупателей к бренду, запустив в продажу данный автомобиль. Производство наладят на новом заводе компании в Уэльсе, а первые экземпляры прибудут к дилерам в конце 2019 года или в начале 2020 года.
Напомнить нужно следующее. Предвестником Varekai оказался концепт-кар DBX, показанный в 2015 году. Он как раз был на электротяге.
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