GM-АвтоВАЗ остановил конвейер

GM-АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Конвейер остановлен временно, сообщает "Автостат" со ссылкой на источник в пресс-службе СП. Наименование поставщика он не раскрыл.

Собеседник агентства заверил, что отгрузки автомобилей дилерам на сегодняшний день осуществляются в обычном режиме.

"О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно", — добавил источник в пресс-службе.