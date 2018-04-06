GM-АвтоВАЗ остановил конвейер 

GM-АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Конвейер остановлен временно, сообщает "Автостат" со ссылкой на источник в пресс-службе СП. Наименование поставщика он не раскрыл.
Собеседник агентства заверил, что отгрузки автомобилей дилерам на сегодняшний день осуществляются в обычном режиме.
"О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно", — добавил источник в пресс-службе.
GM-АвтоВАЗ в первом квартале 2018 года реализовал 6646 автомобилей Chevrolet Niva, что на 1% больше, чем годом ранее. В настоящее время стоимость внедорожника от GM-АвтоВАЗ составляет от 608 тыс. руб. до 770,9 тыс. руб.