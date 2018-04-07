Российско-американский автозавод встал

Уже во второй раз всего за год на совместном с американской компанией General Motors предприятии GM-АВТОВАЗ остановилась работа.

Причина банальна — на находящемся в Тольятти производстве попросту закончились комплектующие для внедорожников Chevrolet Niva. Русский вездеход стало не из чего собирать.

Пока неясно, кто в этом виноват. Как прокомментировали сложившуюся ситуацию на автозаводе, в остановке производства виноват один из партнеров — он попросту не успел во время поставить компоненты для будущих внедорожников.

Как заверяют на заводе, пока все дилеры получают автомобили во время, а вот когда возобновится производство, неясно. К слову, с логистикой на заводе проблемы возникают уже не первый раз. Весной прошлого года работники GM-АВТОВАЗ столкнулись с такой же ситуацией, как и в этом году. Тогда виновата была нижегородская компания.