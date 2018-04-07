Ещё
Водителей Москвы предупредили о начале мотосезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московских автомобилистов предупредили о начале мотосезона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московских автомобилистов предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах после зимы, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Активисты совета молодежи ЦОДД, представители мотосообщества и сотрудники дорожно-патрульной службы Москвы раздавали мотоциклистам, автомобилистам и пешеходам листовки с основными правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов, а также светоотражающие брелоки. Появление новых участников дорожного движения, от которых в зимний период все успели отвыкнуть, потребует еще большей концентрации внимания при переходе проезжей части пешеходами и при перестроениях автомобилистами", — говорится в сообщении.
Добавляется, что к акции присоединился артист Алексей Хворостян. Он предупредил водителей о приближающемся открытии мотосезона и напомнил им об элементарных нормах безопасного поведения на дорогах.
РИА Новости: последние новости
Путин подписал закон о новых нормах содержания алкоголя в крови у водителей Илон Маск объявил о "банкротстве" Tesla Москву признали самым страдающим от пробок европейским городом
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заезд стритрейсеров закончился трагедией12
Российско-американский автозавод встал62
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты76
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение