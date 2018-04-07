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Рассекречен обновленный седан Lada Granta
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Рассекречен обновленный седан Lada Granta 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Пока АвтоВАЗ ведет работу над обновлённым вариантом седана Lada Granta, в сети опубликовали первые эскизы нового авто.
Тизеры «посвежевшей» четырехдверки, которые были показаны на официальной презентации автомобиля, появились на портале Drom.
car.ru
Глядя на представленные изображения видно, что «передок» новой Granta выполнен в стилистике Lada Xray и Vesta. Модель получит изменённую головную оптику, модернизированный бампера, доработанную решетку радиатора и рельефный капот. Госномер теперь перекочует на багажник. Для простоты конструкции и экономии средств, авторы по бокам автомобиля не делали сложную штамповку, как это было на Lada Vesta.
Ожидается, что интерьер обновлённого автомобиля переработают. В частности, появится новая передняя панель и иной блок управления климатической системы.
car.ru
Отметим, что в движение дорестайлинговая модель приводится 1,6-литровыми силовыми агрегатами мощностью 87, 98, 106 или 114 л.с. Сочетается с ними 5-ступенчатая МКПП, 5-диапазонный робот или 4-скоростной японский автомат.
Обновлённая Lada Granta будет представлена на Московской автовыставке в конце этого лета.
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