Рассекречен обновленный седан Lada Granta

Пока АвтоВАЗ ведет работу над обновлённым вариантом седана Lada Granta , в сети опубликовали первые эскизы нового авто.

Тизеры «посвежевшей» четырехдверки, которые были показаны на официальной презентации автомобиля, появились на портале Drom.

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Глядя на представленные изображения видно, что «передок» новой Granta выполнен в стилистике Lada Xray и Vesta. Модель получит изменённую головную оптику, модернизированный бампера, доработанную решетку радиатора и рельефный капот. Госномер теперь перекочует на багажник. Для простоты конструкции и экономии средств, авторы по бокам автомобиля не делали сложную штамповку, как это было на Lada Vesta

Ожидается, что интерьер обновлённого автомобиля переработают. В частности, появится новая передняя панель и иной блок управления климатической системы.

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Отметим, что в движение дорестайлинговая модель приводится 1,6-литровыми силовыми агрегатами мощностью 87, 98, 106 или 114 л.с. Сочетается с ними 5-ступенчатая МКПП, 5-диапазонный робот или 4-скоростной японский автомат.

Обновлённая Lada Granta будет представлена на Московской автовыставке в конце этого лета.