В Москве усомнились в «рейтинге пробок»

Правительство Москвы усомнилось в достоверности рейтинга пробок британской компании

Правительство Москвы усомнилось в достоверности рейтинга пробок британской компании GoCompare. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

«Мы никогда не слышали про такую компанию, которая занимается аналитикой трафика. Поэтому нет оснований доверять их данным. Однако мы ознакомились с работой. Сразу бросается в глаза, что они объединили Москву и Московскую область. Получается, что подсчитали общее время, проведенное в пробках. Ежедневно в Москву из-за МКАД приезжает более 1 млн автомобилей в будни», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что за основу исследования компания брала тот момент, когда водитель сел за руль и поехал, что не является правильным методом подсчета.

«Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в, например, 150 км от Москвы. Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom, Inrix. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть», — заключили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что аналитический сервис GoCompare отметил Москву самым загруженным от пробок европейским городом. Следом идут Лондон и Париж.