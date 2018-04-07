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В Москве усомнились в «рейтинге пробок»
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Правительство Москвы усомнилось в достоверности рейтинга пробок британской компании 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Москвы усомнилось в достоверности рейтинга пробок британской компании GoCompare. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
«Мы никогда не слышали про такую компанию, которая занимается аналитикой трафика. Поэтому нет оснований доверять их данным. Однако мы ознакомились с работой. Сразу бросается в глаза, что они объединили Москву и Московскую область. Получается, что подсчитали общее время, проведенное в пробках. Ежедневно в Москву из-за МКАД приезжает более 1 млн автомобилей в будни», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что за основу исследования компания брала тот момент, когда водитель сел за руль и поехал, что не является правильным методом подсчета.
«Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в, например, 150 км от Москвы. Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom, Inrix. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть», — заключили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация, что аналитический сервис GoCompare отметил Москву самым загруженным от пробок европейским городом. Следом идут Лондон и Париж.
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