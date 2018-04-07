В парке LCV преобладают машины возрастом более 10 лет

В парке LCV преобладают машины возрастом более 10 лет «Автостат Инфо» провел анализ парка LCV в России по состоянию на начало 2018 года. В возрастной структуре парка легких коммерческих авто в РФ больше всего техники, произведенной до 2008 года, говорится в отчете аналитиков.

Парк LCV в стране насчитывает на начало отчетного периода 3 666 630 ед. техники, из которых 2 310 411 ед. — машины, изготовленные до 2008 года. На технику, выпущенную в 2008 году, в парке приходится 215 905 ед., на машины 2012 года — 177 517 ед., а на автомобили 2011 года — 175 108 ед.