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В российском парке LCV преобладают машины возрастом более 10 лет
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В российском парке LCV преобладают машины возрастом более 10 лет 

VanLife 9 апреля 2018
Фото: VanLife
В России по состоянию на начало 2018 года в возрастной структуре парка легких коммерческих авто больше всего техники, произведенной до 2008 года, сообщает «Автостат Инфо». Парк LCV в стране насчитывает на начало отчетного периода 3 666 630 ед. техники, из которых 2 310 411 ед. — машины, изготовленные до 2008 года. На технику, выпущенную в 2008 году, в парке приходится 215 905 ед., на машины 2012 года — 177 517 ед., а на автомобили 2011 года — 175 108 ед. В марочной структуре парка LCV наибольшую часть занимает техника «ГАЗ». Всего в стране насчитывается 1 589 659 таких машин, из которых 1 020 413 шт. — техника, произведенная до 2008 года. Второй по представленности в парке LCV бренд — это «УАЗ». На начало текущего года в РФ аналитики насчитали 655 365 таких LCV. На третьем месте находится бренд Volkswagen: парк LCV этой марки включается в себя 222 485 ед. техники. Помимо этого в российском парке легких коммерческих авто представлено 220 446 машин Toyota, 157 911 «Фордов», 144 126 «Мерседесов», а также 78 908 LCV марки Nissan. В целом почти на 64% парк LCV состоит из техники российских брендов (всего 2 337 397 ед.), а на иномарки приходится 36% (или 1 329 233 шт.).
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