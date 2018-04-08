Спецназ США создает боевые автомобили, которые внешне не отличаются от гражданских

Представители сил специальных операций США не катаются на чем попало. Транспортные средства, которые они используют при выполнении своих задач, лишь внешне похожи на серийные модели внедорожников известных автомобильных брендов. Из представленного недавно видео становится очевидно, что бойцы спецназа ЦРУ , Delta Force, Navy SEAL и других спецподразделений разъезжают в зонах боевых действий совсем на других автомобилях. Как известно, подержанные пикапы Toyota HiLux , Land Cruiser 70 очень популярны в странах третьего мира, куда их массово сбывают из западных стран и Японии. Однако Land Cruiser, который используют «Морские котики», отличается от своего тезки, находящегося в распоряжении местного полевого командира, наличием более полутора тонн скрытого специального оборудования различного назначения.

Переоборудованием автомобилей в «нестандартные коммерческие транспортные средства» с 2004 года занимается компания Battelle (Колумбус, штат Огайо). Базовую линию составляют пикапы Toyota HiLux, Ford Ranger и внедорожники Land Cruiser.

Специалисты компании создают модели методом автоматизированного проектирования, которые они затем модифицируют. В результате такой модернизации HiLux вместо своих 2,9 тяжелеет до 3,8 тонн. Это означает, что в полевых условиях он сможет перевозить «лишнюю» тонну оружия, грузов и личный состав.

Специальная начинка представлена дополнительной броней, пуленепробиваемыми стеклами, специальной электрикой, спутниковой радиостанцией, наземной навигационной системой, системой слежения, специальными неповреждаемыми шинами и другим оборудованием.

В 2016 году компания выиграла тендер, получив заказ от Командования специальных сил США на сумму 170 млн долларов, в соответствие с которым она должна поставить 556 автомобилей в среднем по цене 305000 долларов каждый.