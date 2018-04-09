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Казахстан закрыл границу с Россией
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Казахстан закрыл границу с Россией 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Казахстан закрыл пункт пропуска «Мариинский» на границе с Челябинской областью в связи с паводковой ситуацией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.
Для пропуска паводковых вод по реке Берсаут дорожникам пришлось раскопать часть аводороги Кизильское — Бреды — Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».
Отмечается, что границу России и Казахстана можно пересечь через соседние КПП в Троицком и Варненском районах в 300 и 150 км от «Мариинского» соответственно. Движение для пассажирских автобусов будет проходить по расписанию.
 Ещё 5 источников 
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