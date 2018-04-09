Казахстан закрыл границу с Россией

Казахстан закрыл пункт пропуска «Мариинский» на границе с Челябинской областью в связи с паводковой ситуацией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Для пропуска паводковых вод по реке Берсаут дорожникам пришлось раскопать часть аводороги Кизильское — Бреды — Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».

Отмечается, что границу России и Казахстана можно пересечь через соседние КПП в Троицком и Варненском районах в 300 и 150 км от «Мариинского» соответственно. Движение для пассажирских автобусов будет проходить по расписанию.