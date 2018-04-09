Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России

В марте кроссовер RAV4 стал бестселлером Toyota в России — компания реализовала 8914 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Как сообщает "Автостат", на втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 2539 экземпляров (-22%).

Кстати, в мае у дилеров марки появится новое поколение этой модели — Toyota уже объявила цены на машину. Camry можно будет купить от 1 399 000 рублей (на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан прошлой генерации). Топовую версию Executive Safety оценили в 2 341 000 рублей.

До России добрались необычные кроссоверы Chery Tiggo 3 Всего же российские дилеры Toyota в марте реализовали 8914 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 года продажи японцев на российском рынке выросли на 3,5% и составили 20 582 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2%.