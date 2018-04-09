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Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
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Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Юрий Зубко/ РГ
В марте кроссовер RAV4 стал бестселлером Toyota в России — компания реализовала 8914 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Как сообщает "Автостат", на втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 2539 экземпляров (-22%).
Кстати, в мае у дилеров марки появится новое поколение этой модели — Toyota уже объявила цены на машину. Camry можно будет купить от 1 399 000 рублей (на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан прошлой генерации). Топовую версию Executive Safety оценили в 2 341 000 рублей.
До России добрались необычные кроссоверы Chery Tiggo 3  Всего же российские дилеры Toyota в марте реализовали 8914 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 года продажи японцев на российском рынке выросли на 3,5% и составили 20 582 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2%.
В марте, напомним, Toyota в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке представила пятое поколение кроссовера RAV4, построенного на новой глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture). Европейский дебют Toyota RAV4 пятого поколения запланирован на 2019 год. Тогда же, как ожидается, машина появится и в России. Собирать ее будут на заводе компании в Санкт-Петербурге.
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