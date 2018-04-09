Mercedes отправляет AMG V12 на пенсию

Директор AMG Тобиа Моерс заявил, что 12-ти цилиндровый двигатель V12 постепенно уйдет из производственного процесса. Потрясающий шестилитровый агрегат, мощностью 621 л.с., станет частью истории.

Моерс отметил, что «в верхней части нашей линейки мы будем следовать по другому пути». Возможно, это означает, что AMG сделает основную ставку на сочетание 4-литрового V8 AMG битурбо с электродвигателем. В сумме может получиться до 800 л.с., и более.

Разумеется, переход к гибридам будет плавным. Сейчас V12 AMG ставится на модели S65, SL65 и G65. После смены поколения SL, на автомобиль уже будет ставиться V8. До смены поколения V12 будет устанавливаться S65 и G65, но потом установка прекратится и на эти модели.

Тобиа отметил, что V12 с индексом M279, не исчезнет полностью из других суб-брендов Mercedes. К примеру, он останется на модели Mercedes-Maybach.