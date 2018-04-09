Ещё
Число отозванных в России Mitsubishi превысило 90 тысяч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Число отозванных в России Mitsubishi превысило 90 тысяч 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Mitsubishi отозвала из эксплуатации в России 5 тыс. автомобилей Lancer из-за дефекта подушек безопасности. Данный отзыв стал вторым для компании за последние четыре дня, ранее в пятницу сообщалось об отзыве кроссоверов Outlander.
Обеспокоенность вызвало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Как информирует Росстандарт, отзыв затронет 4 тыс. 780 автомобилей Lancer, реализованных с июля 2009 года по февраль 2010 года. На указанных машинах будет произведена замена пиропатрона подушки.
Ранее 6 апреля Mitsubishi отозвала в России более 86 тыс. Outlander по аналогичной причине.
Авторамблер: последние новости
Lada 4х4 стала еще брутальнее Toyota RAV4 будет семиместной и электрической Стали известны сроки запуска завода Mercedes в России
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишник не достучался до Бастрыкина37
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Пьяный кандидат наук ехал по встречке2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение