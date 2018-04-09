Число отозванных в России Mitsubishi превысило 90 тысяч

Mitsubishi отозвала из эксплуатации в России 5 тыс. автомобилей Lancer из-за дефекта подушек безопасности. Данный отзыв стал вторым для компании за последние четыре дня, ранее в пятницу сообщалось об отзыве кроссоверов Outlander.

Обеспокоенность вызвало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Как информирует Росстандарт, отзыв затронет 4 тыс. 780 автомобилей Lancer, реализованных с июля 2009 года по февраль 2010 года. На указанных машинах будет произведена замена пиропатрона подушки.

Ранее 6 апреля Mitsubishi отозвала в России более 86 тыс. Outlander по аналогичной причине.