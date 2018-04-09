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В России подорожали все модели Ravon
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В Ravon объяснили повышение цен на бюджетные модели 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Ravon
Как и ожидалось, это связано с увеличением с 1 апреля ставок по утилизационному сбору на автомобильную технику в России, решение о котором было принято правительством. Напомним, соответствующий сбор для легковых авто с объемом двигателя от одного до двух литров вырос на 90%.
"Увеличение утилизационного сбора повлияло на Ravon как автопроизводителя, полностью импортирующего свою продукции в Россию из Узбекистана", — рассказали в компании и напомнили, что выпускают свои машины на совместном предприятии корпорации General Motors и местной госкомпании АО «Узавтосаноат».
Под действие новой нормы подпали все четыре модели Ravon — и потому все четыре подорожали. В частности, седан Ravon Gentra — на 10 тысяч рублей (теперь он стоит от 569 000 до 699 000), хэтчбек R2 и седан Nexia — на 20 тысяч (489 000 — 559 000 и 499 000 — 599 000 рублей соответственно), а седан R4 — на 10-30 тысяч в зависимости от комплектации (529 000 — 659 000).
Напомним, что Ravon R2 и Nexia входят в число самых доступных автомобилей на российском рынке. Более того, хэтчбек является наиболее дешевой иномаркой, представленной у нас в стране. Однако это утверждение будет справедливо лишь до тех пор, пока Ravon не завершит распродажу автомобилей 2017 года с небольшой скидкой.
Добавим, что рост цен произошел на фоне стремительного увеличения продаж машин бренда. Общий объем реализации увеличился в первом квартале на 152% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Бестселлером является седан Nexia, представляющий собой перелицованный Chevrolet Aveo. Кстати, в этом году Ravon пообещал представить в России новый кроссовер и обновленный седан R4. Премьерные показы намечены на Московский автосалон, который пройдет в конце августа.
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