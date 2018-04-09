Ещё
Audi приостановила продажи SQ5 в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi приостановила продажи SQ5 в Европе 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Audi
Причиной называется несоответствие модели требованиям нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Об этом пишет Autocar со ссылкой на источники, близкие к производителю.
Правила, регулирующие максимальный расход топлива и уровень выбросов диоксида углерода, вступают в силу 1 сентября текущего года. Все автомобили, проданные после этой даты, должны полностью им соответствовать. Вероятно, производителю нужно время, чтобы адаптировать SQ5 под новые требования, а также доставить машины из Мексики, где находится завод марки, в Европу.
Audi, в свою очередь, утверждает, что уже выполнила производственный план выпуска машин 2018 модельного года, и на складе осталось небольшое количество нераспроданных кроссоверов. Однако когда возобновится прием заказов на SQ5, не уточняется.
Ранее из-за новых требований BMW остановила производство спортивной модификации «пятерки», досрочно прекратила выпуск M3 и отказалась от топовой модификации «семерки» M760Li xDrive с двигателем V12. Помимо этого, от двигателей V12 собирается отказаться и Mercedes-AMG.
Как сообщает Car and Driver, у «Мерседесов» их место может занять гибридная силовая установка на базе четырехлитровой «битурбовосьмерки». Отдача агрегата превысит 800 лошадиных сил.
Motor.ru: последние новости
Mercedes-Benz рассказал о лучших трюках со своими машинами Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым В России отзовут 86 620 машин Mitsubishi из-за подушек безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение