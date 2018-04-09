Smart откажется от машин с ДВС

Марка Smart, принадлежащая компании Mercedes-Benz , перейдет на выпуск только электрических моделей. Процесс переориентации производства завершится в Европе к 2020 году. Об этом на ежегодном собрании акционеров сообщил глава немецкого производителя Дитер Цетше

На рынке Соединенных Штатов такая трансформация уже произошла: марка Smart предлагает модели ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio только с электрической силовой установкой. Они оснащаются электромотором мощностью 81 лошадиную силу и 160 Нм крутящего момента, который питается от блока батарей емкостью 17,6 киловатт-часа. Запас хода — 93 километра.

С нуля до 97 километров в час электрический Smart способен разгоняться за 11,4 секунды. Время зарядки от высокоскоростной зарядной станции составляет три часа, от бытовой электросети — до 21 часа.