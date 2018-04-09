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Smart откажется от машин с ДВС
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Smart откажется от машин с ДВС 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Марка Smart, принадлежащая компании Mercedes-Benz, перейдет на выпуск только электрических моделей. Процесс переориентации производства завершится в Европе к 2020 году. Об этом на ежегодном собрании акционеров сообщил глава немецкого производителя Дитер Цетше.
На рынке Соединенных Штатов такая трансформация уже произошла: марка Smart предлагает модели ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio только с электрической силовой установкой. Они оснащаются электромотором мощностью 81 лошадиную силу и 160 Нм крутящего момента, который питается от блока батарей емкостью 17,6 киловатт-часа. Запас хода — 93 километра.
С нуля до 97 километров в час электрический Smart способен разгоняться за 11,4 секунды. Время зарядки от высокоскоростной зарядной станции составляет три часа, от бытовой электросети — до 21 часа.
Ранее о переходе на производство исключительно элекромобилей заявила марка Lagonda, принадлежащая Aston Martin. В отличие от материнской компании, основу котороый составят модели с ДВС, британский производитель намерен развивать «зеленую» линейку.
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