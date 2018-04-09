Пьяный кандидат наук ехал по встречке 

Опубликован ролик из Самары, главный герой которого обвиняется в пьяной езде. Ведущий съёмку оператор сообщает, что мужчина выехал на встречную полосу, создав опасную ситуацию на дороге. Горе-водитель при этом многократно сообщает, что он является кандидатом юридических наук и задаёт вопрос, зачем его снимают. Интернет-пользователи считают, что водитель «Мерседеса», бывший проректор Самарского государственного университета, действительно находится в момент съёмки в состоянии алкогольного опьянения.