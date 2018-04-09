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Представлен роскошный гибрид Geely Emgrand GT
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Представлен роскошный гибрид Geely Emgrand GT 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Geely рассекретил гибридный вариант четырехдверки Borui, который в нашей стране известен как Emgrand GT.
Реализовывать седан будут под именем Geely Borui GE. В движение гибридная комплектация будет приводиться подзаряжаемой установкой, в которую вошли турбодвигатель объемом 1,5 литров с отдачей 179 сил, электромотор и высокоэффективные аккумуляторы. Сочетается с ней робот на 7 ступеней с двойным сцеплением.
В отличие от российской версии Emgrand GT новый автомобиль имеет видоизмененную решетку радиатора, доработанные бампера и модернизированную оптику на LED-элементах.
«Космический» салон новинки украсили новой переднюю панель, на которой стоит премиальный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном на 12,3 дюйма и установлена эксклюзивная вставка из стекла с люминесцентным рисунком. Кстати, этот рисунок можно увидеть и в отделке дверей. Плюс к этому, автомобиль получил виртуальную «приборку», беспроводное зарядное устройство для гаджетов и новый блок управления климатом.
Китайские покупатели смогу приобрести гибридную четырехдверку уже в июле этого года.
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