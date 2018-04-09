Fiat готовит к продаже свою дочернюю компанию

Fiat Chrysler Automobiles (сокращенно — FCA) объявила о продаже одной из своих дочерних компаний — Magneti Marelli.

Специализацией данного бренда является производство автомобильных запчастей.

Процесс продажи планируется начать в июне текущего года. Предполагаемая стартовая цена может составить от 4,4 до шести миллиардов долларов. Покупателями могут стать лица из числа акционеров самого Fiat, а также участников миланской фондовой биржи. Ожидается, что сделка может быть закрыта уже к следующему году.

Распродавая активы, FCA стремится оптимизировать собственный корпоративный портфель. На данный момент в число его представителей входят Comau (разработка роботов) и компания, занимающаяся изделиями из литья Teksid.