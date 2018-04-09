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Fiat готовит к продаже свою дочернюю компанию
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Fiat готовит к продаже свою дочернюю компанию 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Fiat Chrysler Automobiles (сокращенно — FCA) объявила о продаже одной из своих дочерних компаний — Magneti Marelli.
Специализацией данного бренда является производство автомобильных запчастей.
Процесс продажи планируется начать в июне текущего года. Предполагаемая стартовая цена может составить от 4,4 до шести миллиардов долларов. Покупателями могут стать лица из числа акционеров самого Fiat, а также участников миланской фондовой биржи. Ожидается, что сделка может быть закрыта уже к следующему году.
Распродавая активы, FCA стремится оптимизировать собственный корпоративный портфель. На данный момент в число его представителей входят Comau (разработка роботов) и компания, занимающаяся изделиями из литья Teksid.
Интересно, что упорные попытки поглотить Magneti Marelli предпринимала в 2016 году южнокорейская Samsung Electronics. Однако представителей азиатского бизнеса интересовала не сама компания в целом, а отдельные ее подразделения. Поэтому сделка так и не состоялась.
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