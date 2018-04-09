Растёт число аварий по вине водителей-мигрантов

Представители научной организации МВД России подготовили отчёт, который показал, что количество аварий по вине иностранных автомобилистов резко увеличилось.

В течение всего года было зафиксировано около ста семидесяти тысяч аварий с пострадавшими. И этот результат на два с половиной процента меньше, чем показатели позапрошлого года. Погибло в результате дорожно-транспортных происшествий около девятнадцати тысяч человек, и в этом показателе наблюдается спад на шесть процентов. А вот количество аварий по вине мигрантов за рулём увеличилось почти на пять процентов.

Представители Госдумы отметили, что эти водители приезжают в нашу страну исключительно для заработка денег, соответственно, всегда спешат на дороге и действуют только в рамках собственной выгоды, что и провоцирует ДТП. Представители Национального экспертного совета также отметили, что уровень подготовки водителей в разных странах разнится.