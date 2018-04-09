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Цены на бензин ускорили рост
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Цены на бензин ускорили рост 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Со 2 по 8 апреля средние цены на бензин в российской столице увеличили темп роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Отмечается, что если за две недели до этого рост цен шел на копейки, то на минувшей неделе Аи-92 подорожал уже на 10 копеек (до 38,75 рубля за литр), Аи-95 — на 12 копеек (до 41,96 рубля за литр), передает «Интерфакс».
За неделю почти все операторы сетей АЗС подняли цены на своих стеллах, за исключением ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», которые увеличили цены еще раньше.
Набирают темпы роста и цены на дизельное топливо. На позапрошлой неделе в среднем по АЗС Москвы его стоимость выросла всего на одну копейку, а на прошлой неделе средний рост составил 15 копеек.
Как отметил глава «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуша розничная стоимость бензина стала расти потому что оптовые цены вывели деятельность АЗС в отрицательную маржинальную доходность. При этом эксперт называет незначительным отметившийся на прошлой неделе рост цен на московских АЗС.
Напомним, в конце марта вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поводов для резкого увеличения цен на бензин в России нет, могут быть лишь небольшие их колебания.
До этого Совет по товарным рынкам (некоммерческое партнерство, объединяющее независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Отмечалось, что крупные нефтяные компании ограничивают предложение топлива на рынке, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен.
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