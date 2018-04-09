Названы самые «неубиваемые» автомобили

Аналитики из компании ISeeCars составили рейтинг из десяти наиболее выносливых автомобилей, которые способны пройти свыше 320 тысяч километров. Об этом пишет агентство Regnum

Специалисты изучили данные более 13 миллионов автомобилей, которые выпускались с 1981 по 2017 годы. Первое место занял автомобиль Toyota Sequoia . В среднем его пробег составляет 320 тысяч километров.

Немецкая автомобильная компания Mercedes‐Benz опубликовала ролик с подборкой пяти зрелищных трюков, совершенных водителями на машинах марки. В числе пятерки — соревновательный заезд автомобиля-купе C-Class с мастером паркура и радиоуправляемой машинкой, а также 30-дневное

испытание на выносливость модели E320 CDI, за рулем которой меняли друг друга шесть пилотов.