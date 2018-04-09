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Названы самые «неубиваемые» автомобили
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Названы самые «неубиваемые» автомобили 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Аналитики из компании ISeeCars составили рейтинг из десяти наиболее выносливых автомобилей, которые способны пройти свыше 320 тысяч километров. Об этом пишет агентство Regnum.
Специалисты изучили данные более 13 миллионов автомобилей, которые выпускались с 1981 по 2017 годы. Первое место занял автомобиль Toyota Sequoia. В среднем его пробег составляет 320 тысяч километров.
С небольшим отставанием следует внедорожник Ford Expedition, а тройку лидеров замыкает Chevrolet Suburban.
Четвертое и пятое места специалисты отдали Toyota 4Runner и GMC Yukon XL.
В десятку лучших также вошли: Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и среднеразмерный пикап Toyota Tacoma. Первый седан появился лишь на месте рейтинга, представителем этого класса стал Toyota Avalon. В десятку самых «неубиваемых» машин также вошел минивэн Honda Odyssey.
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испытание на выносливость модели E320 CDI, за рулем которой меняли друг друга шесть пилотов.
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