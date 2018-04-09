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Российских водителей будут обучать по-новому
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В обучении российских водителей нашли серьезные ошибки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госавтоинспекция внесла значительные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о части, касающейся оказания первой медицинской помощи при ДТП — медики нашли в ней серьезные ошибки, сообщает в понедельник, 9 апреля, «Коммерсантъ».
Как поясняет издание, инструкции по оказанию медпомощи в билетах противоречат тем, что дают в автошколах. К примеру, на экзамене учащегося спрашивали, как помочь человеку при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением. «Правильный» ответ — наложение жгута выше раны на месте перелома. Однако в Минздраве подчеркивают, что это действие может только усугубить положение пострадавшего.
«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку "экзамен сдан", но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками», — рассказывает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Изменения также внесли в вопросы о том, как определить, жив ли пострадавший, как извлечь инородное тело из дыхательных путей, как помочь при термическом ожоге, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию и как извлечь раненого из автомобиля.
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