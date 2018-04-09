В обучении водителей нашли серьезные ошибки

Медики нашли серьезные ошибки в той части билетов, где речь идет об оказании первой помощи. Например, «правильным» ответом на вопрос, как помочь человеку при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением, согласно билетам, будет наложение жгута выше раны на месте перелома. Однако медики предупреждают, что подобные действия могут только навредить больному.

Изменения также внесли в вопросы, как определить, жив ли пострадавший, как извлечь инородное тело из дыхательных путей, как помочь при термическом ожоге, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию и как извлечь раненого из автомобиля.