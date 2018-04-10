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В сети рассекретили дизайн нового Lexus ES
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В сети рассекретили дизайн нового Lexus ES 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Almuraba
В распоряжение иностранных СМИ оказалась первая фотография седана Lexus ES нового поколения. Мировая премьера конкурента Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volvo S90, Jaguar XF, Genesis G80, Infiniti Q70, Cadillac CTS и Acura RLX состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года.
Единственная фотография японской премиальной новинки оказалась в распоряжение популярного издания Almuraba. Как и предполагалось, седан Lexus ES нового поколения получит пересмотренный дизайн экстерьера, включая новую решётку радиатора и уникальную светотехнику, выполненную в стилистике флагманской модели LS.
В настоящее время никакой официальной информации о новой модели нет. Предполагается, что в основе седана среднего размера лежит платформа TNGA компании Toyota, на которой построены все новые модели японского бренда, включая седаны Camry и Avalon. Благодаря новой «тележке» седан Lexus ES должен стать более просторным и безопасным.
Как отмечают наши зарубежные коллеги, седан Lexus ES нового поколения будет доступен в модификациях ES 350 и ES 300h. Однако какова окажется мощность силовых установок, пока неизвестно. Помимо всего прочего, модель получит набор усовершенствованных систем безопасности и помощи водителю.
Повторимся, мировая премьера седана Lexus ES нового поколения должна состояться в рамках Пекинского автосалона 2018 года.
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