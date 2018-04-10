Ещё
Серийный внедорожник Lincoln Aviator «застукали» на тестах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серийный внедорожник Lincoln Aviator «застукали» на тестах 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Motor1
Фотографы-шпионы сумели отловить на дорожных тестах новый серийный внедорожник Lincoln Aviator, концептуальный прототип которого был впервые представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года.
Несмотря на то, что кузов серийного внедорожника Lincoln Aviator полностью спрятан под камуфляжем, можно с уверенностью сказать, что это будет выглядеть как одноимённая концепция.
Motor1
Напомним. Мировая премьера концепта Lincoln Aviator Concept состоялась на прошедшем автосалоне в Нью-Йорке-2018. В отличие от многих прототипов, автомобиль выглядел практически готовым встать на конвейер. Мало того, представили компании заявили, что серийная машина мало чем будет отличаться от концепта.
Как отмечалось ранее, новый внедорожник Lincoln Aviator получил множество дизайнерских и стилистических решений от «старшей модели» Navigator. На мировой рынок новый SUV должен выйти в 2019 году, как автомобиль 2020 модельного года.
В основе нового внедорожника Lincoln Aviator будет лежать совершенно новая платформа D6, которая также будет использоваться на будущих автомобилях компании Ford. Новый Lincoln Aviator можно будет купить как с полным, так и задним приводом.
Хотя концепт нового внедорожника был гибридом, серийная версия модели получит и обычные бензиновые двигатели. Подробной информации о техническом оснащении автомобиля пока нет. Можно предположить, что для внедорожника Lincoln Aviator будет доступен 3,0-литровый мотор V6, мощностью порядка 400 лошадиных сил.
LiveCars.Ru: последние новости
Обновлённый Nissan X-Trail начали выпускать в Санкт-Петербурге Представлен уникальный тюнингованный BMW X6 M В России подорожали все автомобили марки Ravon
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией63
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»129
В обучении водителей нашли серьезные ошибки15
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику11
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение