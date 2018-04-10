Серийный внедорожник Lincoln Aviator «застукали» на тестах

Фотографы-шпионы сумели отловить на дорожных тестах новый серийный внедорожник Lincoln Aviator, концептуальный прототип которого был впервые представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года.

Несмотря на то, что кузов серийного внедорожника Lincoln Aviator полностью спрятан под камуфляжем, можно с уверенностью сказать, что это будет выглядеть как одноимённая концепция.

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Напомним. Мировая премьера концепта Lincoln Aviator Concept состоялась на прошедшем автосалоне в Нью-Йорке-2018. В отличие от многих прототипов, автомобиль выглядел практически готовым встать на конвейер. Мало того, представили компании заявили, что серийная машина мало чем будет отличаться от концепта.

Как отмечалось ранее, новый внедорожник Lincoln Aviator получил множество дизайнерских и стилистических решений от «старшей модели» Navigator. На мировой рынок новый SUV должен выйти в 2019 году, как автомобиль 2020 модельного года.

В основе нового внедорожника Lincoln Aviator будет лежать совершенно новая платформа D6, которая также будет использоваться на будущих автомобилях компании Ford . Новый Lincoln Aviator можно будет купить как с полным, так и задним приводом.

Хотя концепт нового внедорожника был гибридом, серийная версия модели получит и обычные бензиновые двигатели. Подробной информации о техническом оснащении автомобиля пока нет. Можно предположить, что для внедорожника Lincoln Aviator будет доступен 3,0-литровый мотор V6, мощностью порядка 400 лошадиных сил.