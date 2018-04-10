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Представлен уникальный тюнингованный BMW X6 M
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Представлен уникальный тюнингованный BMW X6 M 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Carlex Design
Известное автомобильное ателье Carlex Design, специализирующееся на доработке интерьеров, представило свой новый фантастический проект, основанный на модернизированном «заряженном» баварском внедорожнике BMW X6 M by Manhart.
Отметим, что этот автомобиль также известен под названием MHX6 800. Таким образом, перед нами модернизированный спортивный внедорожник BMW X6 M, для которого специалисты ателье Manhart подготовили комплексную программу модернизации, благодаря которой мощность двигателя «подросла» до 800 лошадиных сил.
В свою очередь, умельцы из Carlex Design разработали для «заряженного» автомобиля поистине уникальный интерьер, который полностью соответствует внешнему виду и спортивному характеру 800-сильного автомобиля.
Carlex Design
Основной цвет отделки интерьера — чёрный. Он также совпадает с оттенком, в который окрашен кузов автомобиля. Стоит отметить, что в зависимости от освещения цвет кузова может становиться медным. Плюс ко всему, в оформление интерьера использованы ярко-желтые акценты. Материалы — кожа и алькантара.
Carlex Design
Что касается внешнего вида. В оснащения дизайна экстерьера машины BMW X6 M by Manhart можно обнаружить пересмотренный аэродинамический обвес, выполненный из углеродного волокна (карбона). В моторном отсеке машины расположен модернизированный 8-цилиндровый движок 4.4 M TwinPower Turbo, отдача которого увеличена до 800 (823) лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента.
Carlex Design
Во сколько оценили программу тюнинга специалисты ателье Carlex Design, не уточняется.
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