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Bentley экс-губернатора Сахалина купили за 6 млн
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Bentley Хорошавина ушел с молотка почти за шесть миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль Bentley Continental, конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина продали на торгах за 5,96 миллиона рублей, сообщается на сайте Росимущества.
"Аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Continental GT, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину, состоялся на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Начальная стоимость имущества составляла 4 миллиона 416 тысяч 212 рублей", — говорится в сообщении.
Итоговая стоимость автомобиля в результате торгов составила 5 миллионов 961 тысячу 887 рублей, сообщает ведомство. В качестве покупателя выступило юридическое лицо.
Хорошавин в феврале этого года осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у чиновника в пользу государства изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей.
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