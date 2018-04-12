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«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
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«УАЗ» разработал специальную версию внедорожника «Патриот» 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: "Автостат Инфо"
«УАЗ» разработал специальную версию внедорожника «Патриот» В сети дилеров Ульяновского автозавода появилась новинка — внедорожник УАЗ «Патриот» в специальном исполнении. Новинка, получившая комплект сертифитированного внедорожного оборудования, предлагается по цене от 1 039 900 рублей.
Экспедиционная версия модели УАЗ «Патриот» отличается от «обычного» внедорожника расширенным списком систем оснащения, куда входят, в частности, внедорожный пакет Off-Road, шины BFGoodrich All-Terrain, а также тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и проч. Помимо этого, внедорожник оснащен кондиционером, мультимедийной установкой, навигатором и другими системами. Особая версия модели УАЗ «Патриот» отличается также специальной окраской кузова — на выбор покупателям предлагаются оранжевый или зеленый оттенки.
Напомним, что в марте 2018 года УАЗ, согласно данным статистики «Автостат Инфо», продал 1323 авто (-15,4%), включая и 1222 внедорожников «Патриот» (-8,2%). В первом квартале продажи компании на авторынке РФ составили 3281 ед. авто (-18,4%). С начала года и по март включительно в стране было продано 2968 автомобилей УАЗ «Патриот», на 15% меньше, чем годом ранее.
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