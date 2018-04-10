В марте снизились продажи автомобилей с пробегом

Снижение продаж автомобилей с пробегом продолжилось в марте На 7,2% в марте 2018 года сократились продажи легковых автомобилей с пробегом, об этом говорится в новом исследовании «Автостат Инфо».
В прошлом месяце россияне приобрели 427 714 подержанных авто, а годом ранее они купили 460 882 таких машины. Сегмент российских легковушек с пробегом «просел» на 13% до 131 121 ед., а сегмент иномарок сократился на 4,3% в продажах, до 296 593 ед.
По результатам первого квартала 2018 года спад перепродаж легковых автомобилей в России составил 1,5%. В количественном выражении относительно аналогичного периода прошлого года показатели сократились с 1 138 051 до 1 121 235 ед.
В марте 2018 года расстановка сил на вторичном авторынке РФ существенно не изменилась, отмечают в «Автостат Инфо». Первое место среди моделей занимает LADA 2114 — 12 198 перепроданных машин (-13%). Второе место Ford Focus — 10 750 авто (-3,15%), а третье — у LADA 2107 (10 314 шт., -19,2%). В ТОП-5 моделей вторичного авторынка в марте этого года вошли также LADA 2109 (9506 авто, -22,6%) и LADA 2110 (9210 ед., -15,1%).