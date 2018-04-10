В марте снизились продажи автомобилей с пробегом

Снижение продаж автомобилей с пробегом продолжилось в марте

Снижение продаж автомобилей с пробегом продолжилось в марте На 7,2% в марте 2018 года сократились продажи легковых автомобилей с пробегом, об этом говорится в новом исследовании «Автостат Инфо».

В прошлом месяце россияне приобрели 427 714 подержанных авто, а годом ранее они купили 460 882 таких машины. Сегмент российских легковушек с пробегом «просел» на 13% до 131 121 ед., а сегмент иномарок сократился на 4,3% в продажах, до 296 593 ед.

По результатам первого квартала 2018 года спад перепродаж легковых автомобилей в России составил 1,5%. В количественном выражении относительно аналогичного периода прошлого года показатели сократились с 1 138 051 до 1 121 235 ед.