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В России стартуют продажи XC40
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Volvo в июне начнет продажи компактного кроссовера XC40 в России 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: Volvo
Компания Volvo Car начала принимать заказы на компактный кроссовер Volvo XC40 в дилерских центрах в России, Белоруссии и Казахстане. Автомобиль в России будет доступен по цене от 2,160 млн рублей, продажи начнутся в июне 2018 года, сообщила компания.
Рекомендованные розничные цены начинаются от 2,16 млн рублей за переднеприводный автомобиль с дизельным двигателем D3 мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией. Максимальная цена на модель составит более 3 млн рублей
Компания впервые показала модель XC40 в Милане в октябре 2017 года.
Ранее сообщалось, что эксперты в марте 2018 года выбрали кроссовер Volvo XC40 победителем европейского конкурса Car of the Year.
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