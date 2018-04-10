В России стартуют продажи XC40

Volvo в июне начнет продажи компактного кроссовера XC40 в России

Компания Volvo Car начала принимать заказы на компактный кроссовер Volvo XC40 в дилерских центрах в России, Белоруссии и Казахстане. Автомобиль в России будет доступен по цене от 2,160 млн рублей, продажи начнутся в июне 2018 года, сообщила компания.

Рекомендованные розничные цены начинаются от 2,16 млн рублей за переднеприводный автомобиль с дизельным двигателем D3 мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией. Максимальная цена на модель составит более 3 млн рублей

Компания впервые показала модель XC40 в Милане в октябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что эксперты в марте 2018 года выбрали кроссовер Volvo XC40 победителем европейского конкурса Car of the Year.