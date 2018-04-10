Автопилот впервые наказали за нарушение ПДД

Автономный Chevrolet Bolt не пропустил пешехода на «зебре».

Ведущие автоконцерны грозятся запустить серийные беспилотники в продажу уже через два года. Умная электроника, в свою очередь, постоянно показывает свое несовершенство. Только за последние недели произошло две аварии со смертельным исходом: автопилот Uber сбил пешехода, а в автомобиле Tesla погиб водитель. И вот — очередной случай, хотя и не со столь трагическими последствиями.

Беспилотный Chevrolet Bolt EV наказали за нарушение ПДД. По версии полиции, машина не пропустила переходящего дорогу пешехода, создав тем самым опасную ситуацию. Штраф выписали на имя инженера компании Cruise (она занимается беспилотниками в структуре концерна GM), который находился на водительском месте и контролировал тестовую автоматику.

Производитель с мнением полиции не согласился. По его мнению, система видела человека, оценила расстояние до него, которое составляло около трех метров, скорости и решила, что машина сможет проехать перед ним, не создавая помех. Именно поэтому автономный Bolt и продолжил движение.

Беспилотники по понятным причинам привлекают к себе все больше внимания. Производители рапортуют об успехах, однако куда больший резонанс получают провалы умной электроники. И пока всем должно быть очевидно, что машинное зрение еще несовершенно.