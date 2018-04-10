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«Укрпочта» представила новые автомобили для курьерской доставки в Одессе
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«Укрпочта» представила новые автомобили для курьерской доставки в Одессе 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
«Укрпочта» продолжает обновлять свой автопарк и на днях презентовала новенькие автомобили почтальонов в Одессе, сообщает источник. Теперь возить корреспонденцию и посылки по Одессе работники «Укрпочты» будут на фургонах Citroen Berlingo с дизельными двигателями. В то же время на районных сообщениях начнут работать фургоны Citroen Jumper.
«Укрпочта» закупила целый ряд новых автомобилей, которые должны полностью обеспечить всю логистику государственного оператора.
Для разных задач «Укрпочта» приобрела оптимальные транспортные средства, начиная от фургонов грузоподъемностью 600-800 кг, и заканчивая 40-тонными автопоездами. При этом, компания намерена полностью отказаться от использования устаревшего автотранспорта и тем самым существенно снизить затраты на перевозки.
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