Suzuki Jimny сняли с конвейера, но новое поколение на подходе

Но сильно переживать из-за этого не стоит, ведь новое поколение Suzuki Jimny уже не за горами — презентация намечена на конец 2018 года, а старт продажам будет дан в начале 2019. Ну а ярым поклонникам действующей генерации маленького внедорожника придется поспешить — еще можно успеть купить Jimny в нынешней версии, на складах производителя осталось чуть меньше 200 штук.

Еще в конце августа 2017 года в Сеть утекли полностью разоблачающие изображения нового Jimny с закрытой презентации для дилеров и мы считали, что автомобиль будет представлен через считанные месяцы, но вот, уже близится середина апреля 2018 и компания даже не анонсировала новинку, что может означать только одно — новый Jimny представят в конце этого года.

Зато, представитель японской марки официально подтвердил журналистам издания Autocar, что производство внедорожника уходящей генерации уже прекращено и фабрика проходит процесс переоборудования для запуска сборки следующего поколения. Таким образом, дилеры Suzuki уже не принимают заказы на кастомизированные по спецзаказу внедорожники и желающим купить Jimny придется выбирать из складского остатка, который составляет менее 200 штук.

Новое четвертое поколение модели сменит внедорожник, служивший верой и правдой с 1998 года. Если верить шпионским фото, Jimny 4 будет выглядеть очень похожим на уменьшенный Mercedes G-Class с его рубленными квадратными формами. Впрочем, визуальное сходство совсем не безосновательно — новый Сузуки Джимни 2019 сохранит ортодоксальную рамную конструкцию кузова и полный привод с понижающей передачей, оставаясь настоящим всепроходцем.

С четвертой генерацией внедорожника Сузуки надеется увеличить объем продаж в Европе на целых 20%, а поможет в привлечении избалованных автомобилистов Старого света серьезно улучшенная управляемость Джимни 2019 и слегка увеличенные габариты для большей практичности. Салон внедорожника повторит внутреннее убранство нового поколения малолитражки Swift и обогатится за счет сенсорного дисплея мультимедиа — информационной системы.

Что касается линейки силовых агрегатов Suzuki Jimny 2019, то тут мы ожидаем увидеть 1.2-литровый бензиновый "атмосферник" и топовый турбированный 1.0 Boosterjet на 110 л.с. и 170 Нм, который сейчас ставят на модель Baleno. Если вы являетесь преданным фанатом дизелей — тут вас новый Suzuki ничем порадовать не сможет, ведь Jimny 2019 не будут оснащать агрегатами на "тяжелом" топливе.